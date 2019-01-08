Küresel piyasalar pozitif görünümünü korumaya çalışıyor

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın, ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic'in 2019'da bir kez faiz artışını desteklediği söylemi ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle pay piyasaları yükseliş eğilimini sürdürdü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 değer kazandı. Analistler, Pekin'de devam eden AB ve Çinli heyetin görüşmelerinden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, tüm çabalarına rağmen henüz Muhafazakar Parti içerisindeki muhalifleri Brexit konusunda ikna edememiş olması piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Brexit’e ilişkin tedirginlikler ve son dönemde ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Başbakan May, Brüksel ile vardığı anlaşmanın yeterli desteği alamayacağını anlayarak, Noel tatili öncesinde parlamentoda oylanmasını ertelemişti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre anlaşmanın 15 Ocak’ta parlamentonun oylamasına sunulacağı belirtiliyor.

Bugün ABD ile Çin arasında Pekin'de yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık indirimlerine devam etmesi gerektiği yorumları pay piyasalarının yükselişini sınırladı. Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında dengelendi.

Yurt içinde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyetin Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelmesi sonrası yatırımcılar özellikle Suriye ile ilgili gelecek haber ve açıklamalara odaklandı.

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazancıyla 89.951 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı güven endeksleri

18.00 ABD, JOLTS açık iş sayısı

17.30 Türkiye, Hazine nakit dengesi