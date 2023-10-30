Küresel piyasalara Fed etkisi! Endişeli yaklaşılıyor

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, Fed'in ekonomiyi soğutmak için attığı ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara henüz ulaşamadığını bildirdi.

Altının ons fiyatı cuma gününü İsrail-Filistin çatışması kaynaklı haberlerle 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2.000 doların üzerinde kapatırken, haftanın ilk işlem gününde bir önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2.002 dolarda bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 düşüşle 88,1 dolarda seyrediyor.

Cuma günü, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,12 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,48 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya artışla başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,80 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, haftaya düşüşle başladı.

Asya pay piyasaları haftaya karışık bir seyirle başlarken, Çin'de Evergrande'nin borç yapılandırmasına ilişkin duruşmanın aralık ayına ertelenmesiyle şirketin zaman kazandığı yönündeki algı piyasaları olumlu etkiliyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarınki para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, Japon basınında BoJ'un getiri eğrisi aralığında değişikliğe gidebileceği yönündeki haber akışının yarınki toplantının önemini artırdığını kaydederek, olası bir değişikliğin tahvil piyasaları başta olmak üzere varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 artışla günü 7.706,41 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 28,1737'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,2580 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

16.00 Almanya, ekim ayı TÜFE

17.30 ABD, ekim ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi