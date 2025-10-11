Küresel yatırımcılarla Türkiye vizyonu... Bakan Bolat: Güvenin ve fırsatın merkezindeyiz

Bolat, NSosyal hesabından Türkiye Yatırım Danışma Komitesi Toplantısı'na ilişkin açıklamada bulundu.

"Küresel Tedarik Zincirleri ve Dijital Yatırımlar" başlıklı oturumlarda 11 ülkeden 30'dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ile iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiğini bildiren Bolat, "İlgili Bakan arkadaşlarımızla ülkemizin iş ve yatırım ortamını, hükümetimizin ekonomi politikalarını, küresel ticaret sahnesinde artan etkisini ve yenilikçi alanlarda attığımız güçlü adımları değerlendirdik." bilgisini paylaştı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü sanayi altyapısı, dinamik ekonomisi, nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesiyle yatırımcılar için istikrarın, güvenin ve fırsatın merkezinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"2024 yılında mal ve hizmet ihracatını 379 milyar dolara yükselten ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı için belirlediği 390 milyar dolarlık hedefi şimdiden yakalamış, yılı bu hedefin de üzerinde tamamlamaya hazırlanmaktadır. 1 trilyon 474 milyar dolarlık GSYH'sı, gerileyen cari açığı ve istikrarlı büyüme performansıyla Türkiye, bugün bölgesinde öncü ve güvenilir bir ekonomik aktör konumundadır.

Bu güçlü performans, ülkemizin uluslararası yatırım çekme kapasitesini her geçen yıl artırmaktadır. 2025 yılı haziran ayı itibarıyla 86 bin 926 uluslararası sermayeli şirketin ülkemizde faaliyet göstermesi ve uluslararası doğrudan yatırımların 2025 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 33,3 artış göstermesi, Türkiye'nin yatırımcılar için güçlü cazibe merkezi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin otomotivde dünyada 12'nci, tekstil ve konfeksiyonda 7'nci, müteahhitlik projelerinde 2'nci, fuar ve lojistikte 10'uncu, turizmde ise ilk 4 ülke arasında yer alarak küresel arenadaki konumunu güçlendirdiğine dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, AR-GE yoğun, yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi rehber edinmiş bir anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece bugünün değil, geleceğin de üretim ve yatırım üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak yerli ve yabancı yatırımcılarımıza güven veren, üretim ve ihracat odaklı kalkınma vizyonumuzu kararlılıkla sürdürecek; ülkemizin büyüme, istihdam ve refah yolculuğunda üzerimize düşen sorumluluğu azimle yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah."