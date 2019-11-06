''Kur-faiz-enflasyonda kurulan oyunu bozduk''
AK Parti Grubu’nda konuşan Başkan Erdoğan, döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduklarını söyledi. Erdoğan “Önceki Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık. Faizde indirim adımları atılınca hava değişti ve enflasyon tek haneye düştü” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ekonomide kurulan oyunu bozduklarını belirterek, Merkez Banakıs’nın faiz indirimleri sonraıs havanın değiştiğini söyledi. Konuşmasında ekonomide son 17 yılda yaşanan gealişmelere geniş yer ayıran Erdoğan “Son dönemde yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen gerek kamu borç oranında, gerek toplam borcun milli gelire oranında gerekse diğer borç kategorilerinin tamamında gelişmiş ülkelerden bile çok iyi durumdayız. Ülkemize, döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk” dedi.
LAF DİNLEMİYORDU
Hep ‘Bu faizi düşürmekten başka çare yok’ dediğini hatırlatan Erdoğan “Faizi düşürdükçe enflasyonun düşeceğini söyledim. ‘Bu olduğu zaman büyüme hızlanır’ dedim. Sistem değişince Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisini de aldık ve böylece önceki Merkez Bankası Başkanını görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımız ile yola devam ettik, ‘Faiz oranlarını düşüreceğiz’ dedik. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye düştük. Döviz kurunu da nispeten stabil hale getirdik” dedi.
TEZGAHA İZİN YOK
Erdoğan Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası yaşanan gelişmeleri ise şöyle özetledi: “Hem gösterge faizlerinde hem piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapılıyor. Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da ekim ayı itibarıyla yüzde 8.6 seviyesine indirerek yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Türkiye’nin öyle masa başında tezgahlanan ayak oyunları ve kumpaslarla yıkılamayacak kadar güçlü bir ülke olduğunu inşallah herkes görmüştür. Bize zarar vermek için atılan her adım Türkiye’nin daha da güçlendiği bir sürecin başlangıcı olmuştur. Öyle de devam edecektir. Ülkemizi devletlerden bir devlet sananlar gerimizdeki 2 bin 200 yıllık bir tecrübeyi milletimizin vatanındaki bin yıllık mücadelesini ve yüz milyonlarca insanın duasının gücünü görmüyor demektir. Hepsi de teker teker bu gerçekleri görecektir. Bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz, kardeş olduğumuz, hep birlikte Türkiye olduğumuz sürece bu gerçekleri her birine anlata anlata göstereceğiz.”
CARİ AÇIK TERÖR GİBİ
Erdoğan konuşmasında cari dengenin Türkiye tarihinde ilk defa 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldiğini anımsattı. Cari denge meselesini en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak gördüklerini belirten Erdoğan, bu konudaki kararlı duruşu sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Turizmde bu yılın ilk 9 ayında 42 milyon seviyesine ulaşıldığının altını çizen Erdoğan “Döviz rezervlerimiz bir ara iyice azalmıştı ama şimdi toparlandı ve 105 milyar dolar seviyesine yükseldi” dedi.
Herkesi kuşatan sosyal yardım sistemi kurduk
Sosyal yardım politikalarına da değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Milletimizden en çok dua aldığımız alanlardan biri de sosyal yardım politikalarımızdır. Yıllık sosyal yardım bütçesini 2 milyar liradan 43 milyar liraya yükselterek, ülkemizde aç ve açıkta kimsenin kalmamasını temine gayret ediyoruz. Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara ve mağdur ailelere kadar her kesimi kuşatan bir sosyal yardım sistemi kurduk. Eğer hastaysa evine doktorlarımızı, hemşirelerimizi göndermek suretiyle evlerinde tedavilerine de bakımlarına da yardımcı oluyoruz. Sistem bu Bay Kemal. Bu yatarak olmaz, çalışarak olur.” Erdoğan şehit yakınları ve gazilere, ülke tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar sahip çıkarak kendilerine şükran borcunu ifa etmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda bayanlar kategorisinde birinci olarak altın madalya kazanan Sude Yaren Uzunçavdar ile sohbet etti.
Üniversite öğrencilerine müjde
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine müjde verdi. 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursunun 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacağını açıklayan Erdoğan, “Hatırlarsanız bu rakam biz hükümet geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan şimdi 550 TL’ye çıkıyor. Nereden nereye?” dedi. Öğrenim kredisi rakamlarının da Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağına işaret eden Erdoğan, yeni öğrenim kredisi ve burs rakamlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Hükümete geldiklerinde Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet sütunlarının üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle önceliği bu alanlara verdiklerini belirtti. Erdoğan üniversite öğrencisi sayısının 1.6 milyondan 7.8 milyona çıkmasının dahi tek başına “eğitim öğretimde gelinen seviyenin en çarpıcı ifadesi” olduğunu anlattı.
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