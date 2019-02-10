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Kuru meyve ihracatı 1.4 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının ana ihraç ürünleri olduğu Kuru Meyve Sektörünün, 2023 yılı için ortaya koyduğu 3 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ortaklığında Ortak Eylem Komisyonu kurulacak.

  • İHA
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Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek sektörel sorunları masaya yatırdı. Ticaret Bakanlığı’nda İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir Başkanlığında düzenlenen toplantıda kuru meyve sektörünün ihracatının arttırılması ile sorunlarına çözüm önerileri ihracat hedeflerine ulaşması için atılması gereken adımlar değerlendirildi. 
 
ORTAK EYLEM KOMİSYONU KURU MEYVE SEKTÖRÜNE YÖN VERECEK
 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, başta çekirdeksiz kuru üzüm olmak üzere, kuru meyvelerde verim, kalite ve gıda güvenliğinin arttırılması gibi konularda yaşanan sorunların çözümü, ihracatın artırılarak devamlığının sağlanması için çalışacak olan Ortak Eylem Komisyonu’nun Türk kuru meyve sektörünün üretim ve ihracatına büyük katkılar sağlayacağını kaydetti. 
 
Tüketici bilincinin gelişmesi ile birlikte sağlıklı ve kaliteli ürün olarak ön plana çıkan kuru meyvelere her geçen gün talebin arttığına dikkati çeken Celep, “Ürünlerimizi dalından tüketiciye ulaştığı tüm aşamalarında üreticinin, ihracatçının ve Bakanlıklarımızın üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getireceği bir ortamı hayata geçirmek istiyoruz. Bu sayede iç piyasada da ihracatta da son tüketici ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketirken, bizlerde ürünlerimizin ihraç edilen ülkelerden iade edilmesi riskini ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu. 
 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanlığı’ndaki toplantı sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri ile kuru meyvelerde verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmaya yönelik atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve sektör talepleri iletildi.
 
 Türkiye’nin kuru meyve ihracatı 2018 yılında yüzde 8.5 ihracatla 1 milyar 279 milyon dolardan, 1 milyar 388 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ihracatın 870 milyon dolarlık dilimini ise; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Almanya 178 milyon dolar ile en fazla kuru meyve ihraç ettiğimiz ülke olurken, İngiltere 164 milyon dolarlık Türk kuru meyvesi tercih etti. İtalya ise; 102 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı ile üçüncü sıraya adını yazdırdı. Kuru meyve ihraç edilen ülke sayısı 143 oldu.
 

S-400´ler ateşlendi

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