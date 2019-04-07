Kuru soğanda 'yüzde sıfır gümrük' uygulaması uzatıldı
Kuru soğan ithalatında 'sıfır gümrük vergisi' uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
- AA
Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında 31 Mart itibarıyla süresi dolan "yüzde sıfır gümrük vergisi" 30 Nisan'a kadar uygulamada kalacak.
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