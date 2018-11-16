Kuru soğanın toptan fiyatı 2 TL’ye geriledi

Akbaş “Bir hafta içinde 4 liraya çıkmış olan kuru soğanın fiyatı, bu hafta tekrar 2 lira seviyesine indi. Şu andaki fiyat makuldür” dedi. Ülke genelinde kuru soğan fiyatının bir anda iki kat artarak 4 lira seviyesine ulaştığını belirten Akbaş, yetkililerin artan fahiş fiyata müdahale ederek piyasanın rahatlamasını sağladığını dile getirdi. Akbaş şöyle konuştu:

STOKÇULARIN OYUNU BOZULDU

“Sekizinci ayda kışlık soğanın hasadı yapılır. Bu yıl da hasat sezonu geçtikten sonra her yıl olduğu gibi soğanlar depoya alındı. Hasat sonrası soğan piyasasında fiyat 1-1.5 lira arasında oluştu. Bu mevsim şartlarına göre geçerli piyasa fiyatıydı. Daha sonra bazı spekülatörler tarafından soğanın bu yıl yetmeyeceği, az olduğu haberleri yayıldı. Bunun üstüne soğan fiyatları anormal bir şekilde yükselmeye başladı. Halbuki yeni mahsul soğanın çıkacağı üçüncü, dördüncü aylara kadar bize yetecek soğanımız şu anda mevcuttur. Yeni fiyat artışları beklemiyoruz.”