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Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşı oturtmayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüğü Kepezaltı ve Santral mahallelerindeki tapu dağıtım törenine katıldı. Bakan Kurum törende yaptığı açıklamada riskli hiçbir binaya izin vermeyeceklerini söyledi.

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21 CAN KAYBETTİK

Kurum “Özellikle Erzincan’dan Marmara’ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati öneme sahip. Türkiye’de 6.7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Hedefimiz her yıl 300 bin konutun dönüşmesi. Dönüştürmezsek depremde sevdiklerimizi kaybederiz. Yakın zamanda İstanbul Kartal’da 21 sevdiğimizi kaybettik. Göçüğün altından 72 saat sonra bir anne, yavrusuyla çıkarıldı. Anne, yavrusunun üstüne kapanmıştı ama ikisi de hayatını kaybetmişti. Biz artık hiçbir ocağa ateş düşmesin istiyoruz. Kentsel dönüşüm bu yüzden çok önemli. Riskli hiçbir binada hiçbir vatandaşımızı oturtmayacağız. Valiliklerimize gönderdiğimiz genelge ile 3 ay içinde şehirde ne kadar riskli bina var ise bu binaları tespit edip bize bildirmelerini istedik. İlk etapta en acil ihtiyaç yerlerinde dönüşüm yapacağız” dedi.

Törende 4 bin 874 konutun tapusunun hak sahibine verildiğini hatırlatan Kurum “QR kodlu yeni tapu senetlerimiz ile QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel bilgilerine erişebilirsiniz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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