Kuş uçurtmayacak

Türkiye, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğine kavuşuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü olacak milli çok fonksiyonlu aktif faz dizinli radar sisteminin geliştirilmesi amacıyla imzalanan Çok Fonksiyonlu Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında önemli bir aşama başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında, ÇAFRAD sisteminin aktif faz dizinli antene sahip Çok Fonksiyonlu Radarı ve Aydınlatma Radarı’nın tek yüzlü versiyonları olan ÇFR-1 ve AYR-1 sistemleriyle elektronik tarama yapan dönmeyen tipte antene sahip IFF sisteminden oluşan Teknoloji Gösterim Prototipi’nin geliştirilmesi hedeflendi. Testleri başarıyla tamamlanan ÇAFRAD sistemi, geçici kabul testleri için kasım ayında TCG Göksu Fırkateyni’nin helikopter pistine konuşlandırıldı, gemideki Evolved Sea Sparrow Missile füzesine entegre edildi.

TESTLER TAMAMLANDI

Projenin son adımı olan atışlı testler ise 11-14 Aralık’ta gerçekleştirildi. ÇFR-1 Sistemi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yüksek hızlı hedef uçak Şimşek’i tespit ve takip ederken, AYR-1 Sistemi ESSM füzesinin güdüm ve aydınlatmasını yaptı. Böylece hedef uçak Şimşek, yüksek hassasiyetle ve ilk seferde başarılı şekilde imha edildi. Testler, SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN personelinin çabası, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ personelinin destekleriyle gerçekleştirildi. ÇAFRAD’ın çok yüzlü nihai versiyonunun tedariki için gerekli faaliyetler ise devam ediyor. ÇAFRAD teslimatlarının 2023’te başlaması hedefleniyor.