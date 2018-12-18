Kuş uçurtmayacak
Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Faz-1 Projesi’nin son adımı olan atışlı testler başarıyla tamamlandı. Hava savunma muhribi TF-2000’in beynini oluşturacak ÇAFRAD radarı, uzun gemide bulunan güdümlü mermiyi yönlendirerek hedefleri imha edecek.
Türkiye, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğine kavuşuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü olacak milli çok fonksiyonlu aktif faz dizinli radar sisteminin geliştirilmesi amacıyla imzalanan Çok Fonksiyonlu Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında önemli bir aşama başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında, ÇAFRAD sisteminin aktif faz dizinli antene sahip Çok Fonksiyonlu Radarı ve Aydınlatma Radarı’nın tek yüzlü versiyonları olan ÇFR-1 ve AYR-1 sistemleriyle elektronik tarama yapan dönmeyen tipte antene sahip IFF sisteminden oluşan Teknoloji Gösterim Prototipi’nin geliştirilmesi hedeflendi. Testleri başarıyla tamamlanan ÇAFRAD sistemi, geçici kabul testleri için kasım ayında TCG Göksu Fırkateyni’nin helikopter pistine konuşlandırıldı, gemideki Evolved Sea Sparrow Missile füzesine entegre edildi.
TESTLER TAMAMLANDI
Projenin son adımı olan atışlı testler ise 11-14 Aralık’ta gerçekleştirildi. ÇFR-1 Sistemi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yüksek hızlı hedef uçak Şimşek’i tespit ve takip ederken, AYR-1 Sistemi ESSM füzesinin güdüm ve aydınlatmasını yaptı. Böylece hedef uçak Şimşek, yüksek hassasiyetle ve ilk seferde başarılı şekilde imha edildi. Testler, SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN personelinin çabası, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ personelinin destekleriyle gerçekleştirildi. ÇAFRAD’ın çok yüzlü nihai versiyonunun tedariki için gerekli faaliyetler ise devam ediyor. ÇAFRAD teslimatlarının 2023’te başlaması hedefleniyor.
MPT-55 ihracat yolunda
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mühendislerince tasarlanan, 2017 yılında da seri üretimine başlanan MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkıyor.
MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu hem MPT-76 hem de MPT-55’ten numune olarak belirli ülkelere gönderdiklerini belirterek, “Bu ülkeler arasında Pakistan, Afganistan ve Avrupa ülkeleri var” dedi.
TSK’daki yerli İHA sayısı 69’a ulaştı
Güvenlik güçlerinin hizmetine giren insansız hava araçlarına (İHA) yenileri ekleniyor. Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına İHA ve SİHA teslimatları gerçekleştiren Baykar, son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Bayraktar TB2 SİHA kazandırdı. Son teslimatla güvenlik güçlerinin envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı, çoğunluğu silahlı olmak üzere 69’a ulaştı.
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