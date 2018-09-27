'Kuşak ve Yol projesinde bir trilyon dolarlık bir yatırım, 50 yıllık bir gelecek yatıyor'

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümü, Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yü Hongyang'ın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Cumhuriyet Bayramı (Guoçing) resepsiyonuna, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Mehdi Eker, Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Büyükelçi Yü'nün davetlileri kapıda karşılaması sonrası, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, bu ülkenin Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin önemli bir merkezi olduğunu dile getirdi.

"Başkanımız Erdoğan ile Şi Cinping arasında vizyonerlik noktasında ciddi benzerlik görüyorum." ifadesini kullanan Pakdemirli, Çin'in batılı doktrinler haricinde de başarı hikayesi yazabilen bir ülke olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye, Çin için merkez"

Pakdemirli, İpek Yolu'ndan gelen tarihsel birlikteliğin yanında Türkiye'nin de Çin için bir merkez olduğunun altını çizerek, "Kuşak ve Yol projesinde bir trilyon dolarlık bir yatırım, üç milyar insan, 65 ülke ve 50 yıllık bir gelecek yatıyor." dedi.



Çin ve Türkiye'nin, enerji ve ulaştırma alanlarında önemli yatırımları birlikte gerçekleştirebileceğine değinen Pakdemirli, bu ülkeyle ticaret ve iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini söyledi.



Pakdemirli, 5-7 Kasım'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı'nı ziyaret etmek üzere bu ülkeye gideceği bilgisini vererek, söz konusu fuar kapsamında tarım ürünleri alanındaki iş birliğini artırma arayışında olacaklarını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, "Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler." anlamına gelen Çin atasözüyle konuşmasını tamamladı.

Büyükelçi Yü ise konuşmasında, ülkesinin özellikle son yıllarda sergilediği hızlı kalkınma hamlesine dikkati çekerek, Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, en büyük sanayi ülkesi ve en fazla döviz rezervine sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" inisiyatifinin, beşinci yılını doldurduğuna dikkati çeken Yü, "Kuşak ve Yol'un inşasının sonuçlarından daha fazla ülke ve halkların faydalanması için Türkiye dahil tüm dünya ülkelerini bu girişimin ortaklık ağına katılmaya içtenlikle davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son üç yılda beş kez bir araya geldiğini dile getirerek, liderlerin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yön verdiğini kaydetti.

İkili ticaret hacminin, bu yılın ilk yedi ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 14 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Yü, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında yüzde 100'e yakın bir artış görüldüğüne işaret etti.

Yü, "Çin-Türkiye ilişkileri için daha parlak bir geleceğin yaratılması için çaba göstermeye hazırız." dedi.

Resepsiyon, kutlama pastasının kesilmesi, ikram ve Çin'e özgü sahne gösterilerinin ardından sona erdi.