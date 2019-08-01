Kuzey Ege'de bayram rezervasyonları yüzde 100'e yaklaştı

Kuzey Ege'nin eşsiz manzaraya sahip Kaz Dağları ve Madra Dağı etekleri ile Ege Denizi'nin masmavi suları kıyısında kurulu merkezler, her tatil döneminde olduğu gibi bu Kurban Bayramı tatili için de hazırlıklarını tamamladı.

Yılda ortama 3 milyon gecelemenin olduğu Balıkesir'in 145 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerindeki turistik tesislerde, bayram tatiline az bir süre kala neredeyse yer kalmadı.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Kurucu Üyesi Yahya Yavuz, AA muhabirine, Kurban Bayramı için rezervasyonların gelmesinin işletmecilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Yavuz, rezervasyonların arttığını belirterek, "Şu anda bayram rezervasyonlarımız yüzde 80- 90 civarında. Bayrama birkaç gün kala bu oranın yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bizim yerli turist, genelde son dakika karar verir ve rezervasyonunu bayramdan bir gün önce yaptırır." diye konuştu.

Edremit Körfezi'ndeki 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan da Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini bildirdi.

Sezonun gayet iyi geçtiğini anlatan Özsan, şöyle konuştu: "Bölgemizin büyük kentlere yakın olması dolayısıyla yoğunluklar artmaya başladı. Kurban Bayramı rezervasyonlarımız yüzde 85 civarlarında ama son viraja girerken bu oranın yüzde 100'e çıkacağından eminim. Kesinlikle bayramı dolu geçiririz. Körfezin yıllardan bu yana favorisi, bayramların dolu geçmesi. Sektörün ve çalışanların bayram tatilinin 9 gün olması yönünde çok büyük beklentisi var. Ben de sektördeki birisi olarak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep etmekteyim."

- "DOLULUK ORANI BAYRAM ARİFESİNDE YÜZDE 100'E ULAŞACAKTIR"

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin ise bölgedeki turist yoğunluğunun bu aydan itibaren giderek artacağını ifade etti.

Özgültekin, Ayvalık'ın Kurban Bayramı'nı dolu olarak geçireceğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Şu anda aldığımız rezervasyonlara göre Ayvalık'ta doluluk oranı yüzde 90 oranlarında. Doluluk oranı bayram arifesinde yüzde 100'e ulaşacaktır. Bayram tatili 9 güne çıkarılırsa işletmeciler için daha olumlu olur. Bayram sonrasında ilçemizde yoğunluğumuzun devam edeceğine inanıyoruz. Yerli ve yabanı tüm tatilcileri turizm merkezlerimize bekliyoruz."