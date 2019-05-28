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Kuzey Ege'deki turizmciler uyardı: Acele edin oteller dolmak üzere

Balıkesir’in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçeleri ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçelerinin sahil kesimleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde büyük ilgi görecek. Kuzey Ege’de otellerde doluluk oranları yüzde 80’leri aştı. Arife gününe kadar doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaşması bekleniyor.

  • İHA
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İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük illerin arasında bulunan Kuzey Ege 9 günlük bayram tatilinde özelikle yerli turistin büyük ilgisini çekiyor. Ulaşım kolaylığı, denizi, termal tesisleri, Kazdağları ile farklı konseptlerde hizmet veren turizm tesisleri ile farklılığını ortaya koyan Kuzey Ege bayram yoğunluğuna hazırlanıyor. Bir çok turizm işletmesi bayram tatiline bir hafta kala misafirleri için hazırlıklarını hızlandırırken Turizm İşletmecisi Yahya Yavuz “1 Haziran’a kadar bütün hazırlıklarımız bitmiş olacak. Şu anda 12 ay açık olan tesislerimizin hazırlıkları zaten bitik. Bu otellerde yüzde 70-80 civarında bir doluluk oranı söz konusu. Kışın kapalı olan tesislerimizde bu hafta içinde rezervasyon almaya başlıyor.
 
5 yıldızlı bir otelin  Genel Müdürü Nurettin Yalçınsu ise “otel olarak rezervasyonlara baktığımızda Edremit körfezinde yüzde 90’lara varan doluluk görüyoruz. Ama bunun önümüzdeki hafta itibariyle yüzde yüz olmasını umuyoruz. Beklentimiz de bu yönde. Bayramın hemen arkasından sezonun da açılmasıyla bütün hazırlıklarımızı beraber götürmeye çalışıyoruz. Bayramın ardından gerek okulların açık olması, gerekse de 23 Haziran’daki seçimlerden dolayı orada bir boşluk gözüküyor. Gerçek anlamda bizim sezonumuzun açılmasının 1 Temmuz gibi olacağını ön görüyoruz” dedi.

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