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Ekonomi

Kuzey İrlanda, Türkiye ile AB arasındaki uygulamaya katıldı

uzey İrlanda, 'Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'da geçen Avrupa Topluluğu'na Üye Ülkeler Listesi'ne eklendi.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 10:28 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:28
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Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar, Gümrük Birliği'nin uygulanması amacıyla, Türkiye veya Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaretle ilgili gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Kuzey İrlanda da bu kapsamda kararda geçen Avrupa Topluluğu'na Üye Ülkeler Listesi'ne eklendi.

Karar, Kuzey İrlanda'ya yapılacak ihracat için geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

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