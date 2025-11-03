Kyslytsya, Erdoğan'ın liderliğine işaret etti: Türkiye bazı önemli önerilerde bulundu

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'te AA muhabirine güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna'daki savaş boyunca hem Ukrayna hem Rusya ile diyalog kanallarını açık tutan az sayıdaki ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Kyslytsya, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin köklü geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Kyslytsya, Ukrayna'daki savaşın "birçok kişinin düşündüğü gibi aslında 2022'de değil, 2014'te başladığını" söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki stratejik konumuna işaret eden Kyslytsya, "Türkiye, coğrafyası ve Karadeniz bölgesinin önemi nedeniyle stratejik bir konumda. Türkiye'nin Karadeniz'e ilişkin belirli uluslararası hukuk hükümlerinin uygulanmasında kararlı ve istikrarlı tavrını çok takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Kyslytsya, Ankara'nın kriz süresince yürüttüğü diplomatik çabaların Kiev'de dikkatle takip edildiğini belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'nın bir ortağı olduğunu ve bu yıl İstanbul'da üç toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sürece aktif katkı sunduğunu vurgulayan Kyslytsya, "Dışişleri Bakanı Fidan'ın bizzat orada bulunmasını ve Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak için elinden geleni yapmasını gerçekten takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin barış sürecinde belirleyici olduğunu dile getiren Kyslytsya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da liderliği çok önemli. Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki temaslar düzenli ve dolu dolu geçiyor. Bu görüşmeler sadece nezaket ifadelerinden ibaret değil, hepimizin ulaşmayı umduğu çatışma sonrası düzenlemeler açısından çok önemli konular ele alınıyor." diye konuştu.

Kyslytsya, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapıcı duruşunun ve "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan girişimdeki aktif rolünün de Ukrayna tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Türkiye aktif rol üstleniyor ve halihazırda bazı önemli önerilerde bulundu." ifadesini kullandı.

- TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN İPTALİ "WASHİNGTON'IN MOSKOVA'YA SABRINI YİTİRDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Kyslytsya, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası toplumun savaşı sona erdirme ve ölümleri durdurma çabalarının temel aktörüdür." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukraynalı sivillerin hedef alınmasının derhal durdurulması yönündeki ifadelerini hatırlattı.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan görüşmesinin iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kyslytsya, "Trump ve Putin arasında duyurulan görüşmenin iptal edilmesi, Washington'ın Moskova'nın tüm manipülasyonlarına, oyalama taktiklerine ve bitmek bilmeyen gecikmelere sabrını yitirdiğini, bunun yerine ciddileşip müzakere sürecine girerek bu savaşı sona erdirmek istediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "MÜZAKERELER DOĞRU YÖNDE İLERLİYOR"

Kyslytsya, ABD ile yürütülen savunma müzakereleri hakkında da bilgi verdi.

Tomahawk füzeleri ve Patriot hava savunma sistemine ilişkin beklentilerin gerçekçi olduğunu vurgulayan Kyslytsya, "Müzakereler iyi ilerliyor ve biz gerçekçiyiz. Yalnızca siyasi değil, hükümetlerle ve silah sistemi üreticileriyle de görüşmeler yapıyoruz. Ukrayna giderek daha fazla kendi silahlarını üretiyor. Süreç hepimizin umduğu kadar hızlı olmasa da doğru yönde ilerliyor." diye konuştu.

- "SAVAŞ, MEVCUT TEMAS HATTINDA BİR ATEŞKESLE DURMALI"

Kyslytsya, Trump'ın Ukrayna'nın mevcut cephe hatlarını koruması ve müzakerelerin bu hatlar üzerinden yürütülmesi gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ABD Başkanı Trump ve Ukrayna'nın tutumunun aynı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kyslytsya, "Sizin aktardığınız, Başkan Trump'tan yapılan alıntının bağlamını tam olarak bilmiyorum. Bu yüzden bunun hakkında yorum yapmayacağım. Dikkatinizi çekmek istediğim şey şu, bence Başkan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın pozisyonu aynı. Savaş mevcut temas hattında ateşkesle durmalı. Ardından tüm müzakereler mevcut temas hattından hareketle yürütülmeli. Diğer toprak meselelerini görüşmek ise Ukrayna ve Kremlin (Rusya) liderliğinin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna hükümetinin bir anlaşmaya varmak için Rusya'ya sunabileceği en iyi teklifin ne olduğu sorusuna Kyslytsya, "Ukrayna'nın barışa ulaşma yönündeki istek ve kararlılığı ortada, bunun için birçok taviz bile verdik ama diğer taraftan Ukrayna hükümetinin Rus hükümetini memnun etmesi gerekmediğini düşünüyorum. Neticede, ciddi olmak ve müzakerelere ve barış sürecine katılmak Rus hükümetinin görevidir." yanıtını verdi.

- "GÖRÜŞME ZORLUYDU AMA YAPICIYDI"

Trump ile Zelenskiy arasında yapılan görüşmede tartışma yaşandığı iddialarını da değerlendiren Kyslytsya, "Bazı medya haberleri tamamen abartılı. Bazı medya kuruluşları abartı peşinde. Sadece ABD ile değil, diğer birçok ortakla yürüttüğümüz görüşmeler oldukça zorlu geçiyor ancak devam eden çatışmanın karmaşıklığı göz önüne alındığında kolay görüşmeler yapabileceğimizi sanmıyorum. Görüşme zorluydu ama yapıcıydı ve günün sonunda verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Kyslytsya, "Beyaz Saray'daki görüşmeden birkaç gün sonra ABD yönetiminin yeni yaptırımları açıklaması, söylediklerimi destekler nitelikte." dedi.