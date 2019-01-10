Sears CEO´su Lampert, Sears için teklifini 5 milyar dolara yükseltti

Şirketin Ekim ayında iflas ilan etmesi ve Mart ayına kadar 80 mağasını kapatacağını duyurması üzerine Lampert Aralık ayında şirketi satın almak için 4.6 milyar dolar teklif etmiş ancak bu teklif reddedilmişti..

ESL Investments´dan elde ettiği serbest yatırım fonlarıyla Lampert, Aralık ayında mahkemeye şirketi satın almak için bir teklifte bulunmuştu.

CNBC´nin haberine göre, Lampert şirketin vergilerini ve borçlarını da üstlenecek ve 50 bin kişilik istihdamı koruyacak.