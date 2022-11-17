Landrut'tan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği fuarda sektörlere yönelik AB destekli projelerle insanların hayatına dokunduklarını söyledi.

Meyer-Landrut, bakanlığın AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ATO Congresium'da düzenlenen "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı"nda konuştu.

Fuarda istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında proje üreten sektör paydaşlarına hitap eden Meyer-Landrut, AB destekli projelerle binlerce kişinin hayatına dokunduklarını belirtti. Meyer-Landrut, "Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak için yatırım yaptık. Birlikte, birçok kişinin yaşamını iyileştirmeye yardımcı olduk ve bugün ulusal öncelikleri yansıtan bu somut örnekleri görmek için eşsiz bir fırsat." dedi.

Meyer-Landrut, Türkiye ile başarılı iş birliği için istihdam ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını birlikte ele aldıklarına işaret ederek, "Bu işleri teşvik ettik ve sosyal diyaloğu geliştirdik. Etkili sosyal koruma ve içerme politikaları oluşturduk ve kaliteli eğitime erişimi iyileştirdik." ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, kadınların iş gücü piyasasına katılımının artırılması, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı mücadelenin ortak öncelikleri olduğunu bildiren Meyer-Landrut, binlerce kişinin hayatına dokunarak ortak desteklerle iş bulmalarını sağladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de toplumun her kesimiyle iş yaptıkları ve projelerde yer aldıklarına dikkati çeken Meyer-Landrut, bakanlıklar, bölgesel kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, okullar, üniversiteler, ticaret ve sanayi odalarıyla erkekleri ve kadınları potansiyellerini en iyi şekilde kullanmaları için güçlendirdiklerini aktardı.

Meyer-Landrut, AB destekli projelerle daha kapsayıcı bir toplum geliştirmek için yatırım yapmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin iş gücü, piyasa eğitimi ve sosyal politikalarının geliştirilmesindeki değerli katkılarından dolayı tüm proje yararlanıcılarını ve paydaşlarını tebrik etti.

Öte yandan, Meyer-Landrut, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.