Larry Ellison 1 milyar dolarlık Tesla hissesi sahibi oldu

Ellison, Lawrence J. Ellison Revocable Trust aracılığıyla elde ettiği hisseler ile, üç milyar dolarlık Tesla´ya şirketin kurucusu Elon Musk´tan sonra en çok yatırım yapan kişi oldu.

SEC açıklaması, Tesla´nın Ellison´ı yönetim kuruluna kabul etmesinden günler sonra yapılırken, Musk´ın yakın arkadaşı olan Ellison, şirket yönetiminin gelişmesi için yönetim kurulunda bağımsız bir üye olarak hizmet verecek.