Larry Ellison 1 milyar dolarlık Tesla hissesi sahibi oldu
ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle'ın ortak kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison´ın elektrikli araç üreticisi Tesla´da 1 milyar dolar değerinde hisse sahibi olduğunu duyurdu.
- AA
Ellison, Lawrence J. Ellison Revocable Trust aracılığıyla elde ettiği hisseler ile, üç milyar dolarlık Tesla´ya şirketin kurucusu Elon Musk´tan sonra en çok yatırım yapan kişi oldu.
SEC açıklaması, Tesla´nın Ellison´ı yönetim kuruluna kabul etmesinden günler sonra yapılırken, Musk´ın yakın arkadaşı olan Ellison, şirket yönetiminin gelişmesi için yönetim kurulunda bağımsız bir üye olarak hizmet verecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.