Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinde tarihi daralma

star.com.tr 04 Mart 2021 Perşembe 22:39 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 00:32

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisine sahip olan Brezilya, 2020'de yüzde 4.1 daraldı. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, esas olarak Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan bu ekonomik daralmanın 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşanan en büyük düşüş olduğunu belirtti.

Küresel salgına karşı yeteri kadar ciddi tedbirler almamakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlar bizim yüzde 10 düşmemizi bekliyordu. Ekonomiyi hareket ettiren kısmen acil yardımdı." ifadelerini kullanırken, hükümetinin ekonomiyi çalışır durumda tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığını da sözlerine ekledi.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4.8 düştüğünü bildirdi.

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