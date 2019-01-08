LCW bu yıl 3 bin kişiyi işe alacak

Türkiye’nin en büyük perakende hazır giyim zincir markası LC Waikiki, büyüme hedefini bu yıl da yukarı taşıdı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “2018 yılında 3 bin 200 kişiyi bünyemize katarak çalışan sayımızı 43 bin 200’e yükselttik. Bu yıl da ekibimize 3 bin kişi daha ekleyerek çalışan sayımızı 46 bin 200’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

21.3 MİLYAR CİRO HEDEFİ

LC Waikiki’nin bir dünya markasına dönüştüğü ve pek çok ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Küçük “Bugün 44 ülkede 900’den fazla mağazamızla hizmet veriyoruz. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85’i müşterimiz. 2018 yılında Hırvatistan, Yunanistan ve Kongo’da mağazalarımızı açtık. Türkiye dahil 15 ülkede de pazar lideriyiz” dedi. Mağazaların dışında e-ticarette de büyüdüklerini anlatan Küçük “e-ticaret alanında 2018 yılı ciro hedeflerimize, özellikle analizlerini tamamlamak üzere olduğumuz ve pazarlama faaliyetlerine yakın zamanda başlayacağımız yeni ülkelerdeki satışlarımızla birlikte ulaşacağımızı öngörüyoruz. 2019’da bu yıldan çok daha fazlasını hedefliyoruz. Bu yıl yurtiçinde 15, yurtdışında 85 mağaza açma planımız var. Yüzde 31’lik büyüme ile ciromuzu da 21.3 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. e-ticaret ve lojistik alanındaki yatırımlarımız ise yurtiçinde, gerekse globalde devam edecek” dedi.