LCW bu yıl 3 bin kişiyi işe alacak
44 ülkede faaliyet gösteren Türk markası LCW’nin Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, bu yıl da istihdam artışına ve yatırıma devam edeceklerini söyledi. Küçük “Ekibimize 3 bin kişi ekleyerek çalışan sayımızı 46 bin 200’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türkiye’nin en büyük perakende hazır giyim zincir markası LC Waikiki, büyüme hedefini bu yıl da yukarı taşıdı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “2018 yılında 3 bin 200 kişiyi bünyemize katarak çalışan sayımızı 43 bin 200’e yükselttik. Bu yıl da ekibimize 3 bin kişi daha ekleyerek çalışan sayımızı 46 bin 200’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.
21.3 MİLYAR CİRO HEDEFİ
LC Waikiki’nin bir dünya markasına dönüştüğü ve pek çok ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Küçük “Bugün 44 ülkede 900’den fazla mağazamızla hizmet veriyoruz. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85’i müşterimiz. 2018 yılında Hırvatistan, Yunanistan ve Kongo’da mağazalarımızı açtık. Türkiye dahil 15 ülkede de pazar lideriyiz” dedi. Mağazaların dışında e-ticarette de büyüdüklerini anlatan Küçük “e-ticaret alanında 2018 yılı ciro hedeflerimize, özellikle analizlerini tamamlamak üzere olduğumuz ve pazarlama faaliyetlerine yakın zamanda başlayacağımız yeni ülkelerdeki satışlarımızla birlikte ulaşacağımızı öngörüyoruz. 2019’da bu yıldan çok daha fazlasını hedefliyoruz. Bu yıl yurtiçinde 15, yurtdışında 85 mağaza açma planımız var. Yüzde 31’lik büyüme ile ciromuzu da 21.3 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. e-ticaret ve lojistik alanındaki yatırımlarımız ise yurtiçinde, gerekse globalde devam edecek” dedi.
YATIRIMLARA DEVAM
“2019 yılında veri analitiği, daha da gelişmiş algoritmalar, ivmelenmiş dijitalleşme ve çok kanallı kesintisiz müşteri deneyimi, müşteriyle beraber ortak tasarımı daha da arttırmak odaklanacağımız yatırım alanları olacak” diyen Vahap Küçük, şunları söyledi: “Müşterilerimizi mükemmel şekilde anlamaya, koleksiyonlarımızı müşterilerimizin ihtiyaç ve talebine göre şekillendirmeye büyük önem veriyoruz. Müşteriyi anlama konusunda tüm araştırma sektörü kapsamında rekabetçi bir protokol oluşturduk. Kaynaklarımızın bir kısmını müşteri araştırmalarına ayıracağız. Bugünün rekabet şartlarında, müşterideki değişimi eş zamanlı hissedebilmenin kritik ve ayırt edici bir faktör olduğuna inanıyoruz.”
YURT DIŞINDA BÜYÜYOR
Kurumsal yapılarının diğer firmalar tarafından da model alınmaya başladığını anlatan Küçük, şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki dönemin temasını globalleşme olarak belirledik. Markamız, sadece operasyon yönetiminde değil, iş modelinin vizyoner temelleri, strateji ve süreç yönetimindeki titiz yaklaşımı, hazır giyimi matematiksel modelleyebilmiş olmasıyla kurumsal yapımızı tanıyanların model alıp gurur duyduğu bir konuma sahip.LC Waikiki olarak ülkemizin geleceği için kendimizi sorumlu hissediyoruz ve hep birlikte el ele vermenin gücüne inanıyoruz. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yaşında Avrupa’da moda perakende alanında ilk üçte ülkemizin bayrağını dalgalandırmak. Bunun için hem anavatanımızdaki yatırımlarımıza devam edeceğiz, hem de başlattığımız ihracat seferberliğiyle yurtdışındaki konumumuzu perçinleyeceğiz.”
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