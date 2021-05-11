AA 11 Mayıs 2021 Salı 07:13 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 07:13

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkilerin iyi yolda devam edeceğini ve Libya'da Türk iş insanlarının önünde büyük fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Büyükelçi Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), başkent Trablus'ta düzenlediği "Erenler Sofrası" iftar programına katıldı.

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Kurumunun Ebu Selim ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen ve yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftara, Büyükelçi Yılmaz'ın yanı sıra, İçişleri Bakan Vekili Beşir El-Emin, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Bakanlığa bağlı kolluk kuvvetleri mensupları, ilçe polis merkezleri müdürleri, zabıtalar ve itfaiye memurları katıldı.

Yılmaz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA Libya ofisinin ramazan boyunca muhtelif yerlerde iftar organizasyonları düzenlemek için özen gösterdiğini kaydederek, "Bu organizasyonlar iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının pekişmesi için güzel bir vesile." dedi.

Türkiye-Libya ilişkilerine değinen Büyükelçi Yılmaz, şöyle devam etti:

"Libya'da son dönemde işler iyiye gidiyor. Biz bunu görmekten son derece mutluyuz. İki ülke ilişkilerinin iyiye gitmesi için son dönemde devlet büyüklerimizin ziyaretlerine de tanıklık ettiniz. Geçen hafta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin Libya'ya ziyaretini gördünüz. Libya ile ilişkilerimiz iyi yolda devam edecektir. Ben Libya'nın geleceğinden ümitliyim. Güvenliğin ve istikrarın önündeki bazı engeller giderildiği takdirde Libya iyi yolda devam edecektir."

Libya'da son dönemde sağlanan kısmi istikrar ve güvenlik ortamıyla birlikte Türk iş dünyası için ekonomik fırsatların arttığına da dikkati çeken Yılmaz, "Ekonomi alanında Türk iş insanlarımızın, ihracatçıların, yatırımcıların önünde büyük fırsatlar var. Libya'ya gelmeleri yönünde kendilerine ben davet gönderiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında TİKA, ramazan ayı faaliyetlerini "Erenler Sofrası" adı altında yürütüyor.