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Ekonomi

Libya'dan petrol ve gaz çağrısı: İlan ediyoruz

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı. UBH'nin açıklamasında, 'Mücbir sebep halinin kaldırıldığını ilan ediyoruz.' denildi. Ülkede 24 Kasım'da petrol ve gaz arama çalışmalarında 'mücbir sebep' hali ilan etmişti.

AA6 Aralık 2022 Salı 07:39 - Güncelleme:
Libya'dan petrol ve gaz çağrısı: İlan ediyoruz
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Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkede petrol ve gaz arama çalışmaları üzerindeki "mücbir sebep" halinin kaldırıldığını açıkladı.

UBH'nin konuya ilişkin açıklaması, Facebook sayfasında yayımlandı.

Açıklamada, "Petrol ve gaz alanında faaliyette bulunan ve Libya Ulusal Petrol Kurumu ile petrol ve gaz arama ile üretimi için anlaşma imzalayan uluslararası şirketlere, mücbir sebep halinin kaldırıldığını ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu şirketlere ülkede yeniden faaliyete başlama çağrısı yapılan açıklamada, hükümetin bu konuda gereken desteği sunmaya ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaya hazır olduğu kaydedildi.

Mücbir sebep halini kaldırma kararının, ülkedeki güvenlik durumunun mantıklı ve gerçekçi analizinin ardından alındığı belirtilen açıklamada, Libya'nın ülkenin temel kaynağı olan petrol sektörünü ilerletmeye ve küresel piyasalara petrol akışını sürdürmeye devam edeceği aktarıldı.

Ulusal Petrol Kurumu, 24 Kasım'da, ülkedeki güvenlik zafiyeti nedeniyle petrol ve gaz arama çalışmalarında "mücbir sebep" hali ilan etmişti.

Libya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararından muaf tutulmuştu.

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