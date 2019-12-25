Libya’nın yeniden inşası için Türk şirketler masada

25.12.2019 02:12 - Güncelleme: 25.12.2019 02:12

Türk müteahhitler, Libya’da darbeci general Halife Hafter’in saldırılarına ve iç karışıklıklara rağmen ilk göz ağrıları olan ülkenin yeniden inşasına uygun zeminin hazırlanması amacıyla görüşmelerine devam ediyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, iç karışıklıkları aşma çabasındaki Libya pazarının Türk müteahhitleri için önem taşıdığını belirterek, “Ülkede barışın tesisi ve güven ortamının yeniden sağlanmasıyla bu pazar bizim için kısa sürede yeniden açılacaktır. Her şeyden önce Libya’nın müteahhitlik hizmetlerine ihtiyacı var” dedi.

4 MİLYARLIK İŞ HACMİ

1972’de uluslararası pazara adım attıkları ilk yerin Libya olduğunu hatırlatan Yenigün, ülkede o tarihten bugüne kadar toplam 29 milyar dolarlık proje üstlenildiğini bildirdi. Yenigün, Libya’nın müteahhitlerin Rusya ve Türkmenistan’dan sonra en çok iş üstlendikleri 3’üncü ülke olduğunu belirterek, yaşanan iç karışıklıklar öncesi Libya’da firmalar tarafından yıllık 4 milyar dolara varan iş hacminin yakalandığını ifade etti. Türkiye ile Libya arasında Ticaret Bakanlığı başkanlığında oluşturulan ve inşaat sektörünün sorunlarının çözümünü hedefleyen çalışma grubunun yılın başında Ankara, İstanbul ve Trablus’ta bir araya geldiğini anımsatan Yenigün, grup tarafından hazırlanacak bir çerçeve anlaşmasıyla mevcut sorunların çözümüne yönelik yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

BİR ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Yenigün, bu görüşmelerin ardından Hafter’e bağlı silahlı güçlerin Tripoli kapısına dayandığını anlatan Yenigün, bu görüşmelerde de aksamalar yaşandığını, en son ekim ayında Libya hükümeti ile temasa geçtiklerini kaydetti. Çerçeve anlaşması niteliğindeki metin üzerinde görüştüklerini ancak anlaşamadıkları birkaç husus olduğunu aktaran Yenigün, söz konusu maddelere ilişkin Türkiye ve Libya bakanlarının çözüm bulmasını beklediklerini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 35’inci Toplantısı için Türkiye’de bulunan Libya Planlama Bakanı El-Tahir el-Hadi el-Cuheymi ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan arasında yapılan görüşmede yer aldıklarını ifade eden Yenigün, “Sorunlarımızın çözümü konusunda daha önce ülkemiz tarafından ortaya konulan teklifin Libya makamlarınca hızla değerlendirileceği ifade edildi ve ardından 2020 yılı başında iki ülkenin bu konuda ortak bir toplantı gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.” dedi.

Ocak ayında iki ülke arasında heyet ziyaretleri yapılmasını beklediklerini belirten Yenigün, şöyle devam etti: “Hafter’in Libya’da ortaya çıkardığı karışıklık, Türkiye ve Libyalı bakanlar ile sektör temsilcileri arasındaki sürece ilişkin tutumu etkilemedi ancak belirsizliği artırdı. Bu son olaylara rağmen Libyalı bakan Ankara’ya geldi, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile görüştü. İyi niyet karşılıklı olarak teyit edildi. Şimdi Libya tarafından haber bekliyoruz. Bizim de bazı önerilerimiz oldu, onları da değerlendirecekler. Süreç devam ediyor. İki taraf da sorunların çözümünü istiyor, onların da savaş durduğu an hasarların giderilmesine ve yeni projelere ihtiyacı var. Ülkenin petrol gelirleri de bulunuyor.”

İŞLERİ BİTİRİN TALEBİ

TMB olarak ülkedeki gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Yenigün “Temennimiz, uzun yıllardır çatışma altında yaşayan Libya’da bir an önce barışın tesis edilmesidir. Libya tarafı Türk müteahhitlerin sonlandıramadığı işleri yeniden bitirmelerini, ülkenin yıkılan binalarını yeniden revize etmelerini, yeni projeler üzerinde iş birliği yapılmasını istiyor” dedi.