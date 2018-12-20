Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonunu arıyor

Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell’in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Lifecell Tech Drone Ligi 2018 finalleri yeni nesil yetenekli pilotların en iyisini ortaya çıkaracak.

Dünyanın en hızlı gelişen sporlarından biri olarak değerlendirilen drone yarışlarında drone’lar yaklaşık 200 km. hıza ulaşabiliyor. Pilotlar drone’un üzerindeki ilk görüş kamerasından (First Person View) gözlüklerinden aldıkları görüntüler ve uzaktan kumandaları yardımıyla kontrol ettikleri drone’ları şampiyonluğa taşımak için yarışacaklar.

Final öncesindeki ilk iki yarışı kazanan Vince Irie, 112 puanla liderliği elinde bulundururken Berat Özdemir, Buğra Kaan Kabakçı ve Barış Alp de mutlu sona ulaşma umutlarını koruyorlar.

Workshoplar da şampiyonlarını arıyor

Bununla birlikte yarışlardan bir hafta önce yarış pisti simülatöre yüklenecek ve pisti en hızlı tamamlayan bir şampiyon final etabında özel ödülüne kavuşacak. Ayrıca, yarışanlar dışında izleyiciler de ödüller kazanacak. Lifecell, düzenlenecek ‘Kodlu drone’, ‘drone uçuş’ ve ‘drone simülatörü eğitimleri’ workshoplarında başarılı olanlara sürpriz hediyeler verecek.

Bilgiler BiP’te, merak edilenler Yaani’de

Öte yandan Lifecell Tech Drone League ile ilgili son gelişmelerden haberdar olmak için Türkiye’nin İletişim ve Yaşam Platformu BiP’in Keşfet bölümündeki Lifecell kanalını takip etmek yeterli olacak. Lifecell Tech Drone League’de dünyaca ünlü drone pilotları, Türkiye’nin yerli ve milli arama motoru Yaani’de drone’larla ilgili en çok aranan soruları etkinlik boyunca cevaplayacaklar. Yarışseverler, Lifecell Tech Drone Lig final etabını, Lifecell sosyal medya hesaplarından etkinlik boyunca aktif olarak takip edebilecekler.

https://www.instagram.com/lifecell/

https://twitter.com/lifecell

https://www.facebook.com/lifecell/

LIFECELL

Lifecell, müşterilerinin iletişim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayarak, interneti müşterileri için daha ulaşılabilir, daha kolay ve daha faydalı kılan, böylelikle müşterilerine daha fazla yaratmak, daha fazla paylaşmak, daha fazla ilham vermek ve daha fazla gelişmek için imkan sunan yeni nesil dijital operatör markasıdır.