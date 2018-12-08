Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemelerinin başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünlere yönelik ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatların 31 Aralık 2018 mesai saati bitimine kadar uzatılmasına karar verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın, Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle lisanslı depoculuk desteklerine ilişkin başvuru sürelerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatlar, 31 Aralık 2018 günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Tarım Bilgi Sistemi (TBS) üzerinden veri girişi 15 Ocak 2019, icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 31 Ocak 2019, ödemeye esas icmallerin Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ve icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 28 Şubat 2019 mesai saati bitimine kadar tamamlanacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eşeğin peşinden giden koyunlar mağaraya girince telef oldular

Eşeğin peşinden giden koyunlar mağaraya girince telef oldular

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA