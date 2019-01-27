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THY, lise mezunu 1600 personel alacak

İstanbul Havalimanı ile beraber filosunu genişletmeye başlayan THY, en az lise mezunu adaylar arasından bin 600 kabin memuru alımı yapacağını açıkladı.

  • DHA
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Türkiye'nin hava yolu şirketi olarak dünyada en tanınmış markası olan Türk Hava Yolları (THY) en az lise mezunu adaylar arasından 1600 kabin memuru alımı yapacağını duyurdu.
 
"İNGİLİZCENİZİ GELİŞTİRİN" UYARISI
 
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, kabin memuru alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ekşi, "THY bünyesinde 11 bin kabin memuru ile size hizmet ediyoruz. Kabin ekibimizin hepsi İngilizce biliyor. 1193'ü İngilizce dışında ilave bir yabancı dil, 112 kişi ise 3. bir yabancı dil konuşuyor. Bu ekibin bir parçası olmak için İngilizcenizi geliştirin" şeklinde konuştu.
 
PERSONEL ALIM DUYURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
 
İstanbul Havalimanı'nın açılması ile birlikte daha fazla personele ihtiyaç duyan THY bu konudaki girişimlerine İstanbul Havalimanı açılmadan önce öngörüde bulunarak başlamıştı. İstanbul Havalimanı ile beraber filosunu daha da büyütmeye hazırlanan Türk Hava Yolları Kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak için 2019 yılı içerisinde 1600 kabin görevlisi alımı daha yapacak. Türk Hava Yolları Kabin Memuru ve diğer pozisyonlarla ilgili personel alım duyurularını resmi internet sayfası üzerinden yayımlıyor.

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