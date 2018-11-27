Lokomotifin kritik parçasına milli imza

Eskişehir’de, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) iş birliğiyle raylı sistemler sektörünün gelişmesinde bir dönüm noktası oluşturacak yerli ve milli yeni nesil ‘cer konvertörü’ geliştirildi. TÜLOMSAŞ ve TÜBİTAK iş birliğinin, yüksek katma değerli teknolojik ürünleriyle ülke ekonomisine ve yan sanayinin geliştirilmesine de reel katkı sağlayacağını ifade eden yetkililer, Türkiye’de ilk kez milli olarak bir cer konvertörü ünitesinin geliştirilip ticarileştirilmesinin sektörün millileştirilmesi adına önemli bir kilometre taşı kabul edildiğini belirtti.

‘DIŞA BAĞIMLIYDIK’

Bu başarılı çalışmayla, yüksek maliyetli olan konvertör ünitelerinde dışa bağımlılığın önüne geçileceğini ve yerli üretim kabiliyeti kazanılacağını vurgulayan yetkililer, bu ünitelerin, ana hat lokomotifleri gibi daha yüksek güç gereksinimi olan lokomotiflerde kullanılabileceği gibi milli yüksek hızlı trenler için de geliştirilebileceğini kaydetti. Elektrik enerjisinin kontrol edilmesini sağlayan ve enerjiyi başka akım şekline çeviren konvertörler, motor çekim kontrolü için sıklıkla kullanılıyor. Konvertör raylı demiryolu aracına hareketi sağlayan cer sisteminin en kritik ekipmanı pozisyonunda.