22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6876
  • 6,41
  • 237.334
  • 96.978
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin: Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi

Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin, 'Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Londra Finans Merkezi Başkanı Peter Estlin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) düzenlediği "Brexit sonrası finans ve hizmet sektörlerinde Türkiye - Birleşik Krallık iş birliğini güçlendirmek" panelinde konuştu.

Estlin, 2017 yılında İngiltere'nin Türkiye'nin 2. ihracat pazarı olduğunu söyledi.

İngiltere için Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğunun altını çizen Estlin, "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler iyi. Bunu daha çok geliştirmeliyiz ve bu ilişkiler çok eskiye dayanıyor." açıklamasında bulundu.

"Türkiye lokasyon olarak çok iyi bir noktada"

Estlin, Türkiye'nin lokasyon olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, "Türkiye bizi güneşi ile çok etkiliyor. İngiltere'den Türkiye'ye birçok turist geliyor. Türkiye'nin turistlere servisi çok üst seviyede. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminde 20 milyar dolardan fazlasını hedefliyoruz. Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." diye konuştu.

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ise "Kendi ajandalarında belediyecilik, finans, bütçeler, reformlar bunların nasıl uygulanacağını ve finans çevresini nasıl etkileyeceği konularının olduğunu belirtti.

Kaleağası, "Türkiye'nin ekonomisini Avrupa Birliği (AB) ekonomisine nasıl entegre edebiliriz, bunları konuşuyoruz ve bu konuşmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terörden ihraç edilen eski başkanla poz verdi

Terörden ihraç edilen eski başkanla poz verdi

47 külçe kıymetli maden ele geçirildi

47 külçe kıymetli maden ele geçirildi

Afganistan'da ABD askerlerine intihar saldırısı

Afganistan'da ABD askerlerine intihar saldırısı

Yaşlıya ayda 2 bin 2 TL'lik destek müjdesi

Yaşlıya ayda 2 bin 2 TL'lik destek müjdesi

'Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi'

'Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi'

İran'dan ABD'ye misilleme

İran'dan ABD'ye misilleme

ABD, terör listesine aldı

ABD, terör listesine aldı

Antalya'da bulundu! Dünyanın en eskisi...

Antalya'da bulundu! Dünyanın en eskisi...
 

POPÜLER HABERLER

'Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler'

'Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler'

İthal yumurtalarla kaz yetiştirip ihraç ediyorlar

İthal yumurtalarla kaz yetiştirip ihraç ediyorlar

9 yaşında, 500 binden fazla kutu ve şişe topladı

9 yaşında, 500 binden fazla kutu ve şişe topladı

ABD Ordusu, HoloLens 2'yi test etmeye başladı

ABD Ordusu, HoloLens 2'yi test etmeye başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA