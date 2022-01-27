İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Londra merkezli Ember'den çarpıcı Türkiye raporu: Doğal gaz, kömür, elektrik...
Ekonomi

Londra merkezli Ember'den çarpıcı Türkiye raporu: Doğal gaz, kömür, elektrik...

Londra merkezli çevre gözlemcisi Ember'in 'Türkiye Elektrik İncelemesi 2022' raporunda, Türkiye'de enerji için kömür ve suyun 2021'de azaldığı; yenilenebilir enerji ve doğal gaz kullanımının arttığı bildirildi. Gaz ve yenilenebilir enerji, 2020'de yüzde 11,7 olan Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin 2021'de yüzde 13,6'sını oluşturdu.

star.com.tr27 Ocak 2022 Perşembe 10:03 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:05
ABONE OL

Londra merkezli Ember, Türkiye'nin enerji üretim ve kullanımını 'Türkiye Elektrik İncelemesi 2022' raporunda masaya yatırdı.

Ember'in raporunda, Türkiye'nin enerji ihtiyacı için farklı enerji kaynaklarını kullanmasını detaylandırıyor.

KÖMÜR VE HİDROELEKTRİK DÜŞTÜ, GAZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ARTTI

Kömür kullanımının 2021'de art arda üçüncü yıl düştüğü belirtilirken, bu düşüşte taş kömürü maliyetlerinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Türkiye, geçen yıl daha az hidroelektrik kullandı ve hidroelektriğin 2020'de toplam enerjideki payı, yüzde 26'dan yüzde 17'ye düştü.

Bu düşüş, aynı zaman diliminde toplam enerji payının yüzde 23'ünden yüzde 33'üne yükselen daha fazla gaz gücüyle telafi edildi.

'TÜRKİYE'DE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNİN GELECEĞİ UMUT VERİCİ GÖRÜNÜYOR'

Bir Ember analisti, "Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisindeki artış umut verici, ancak elektrik talebindeki artışı karşılamaya yetmiyor. Ülke kömüre güveniyor ama, rüzgar ve güneş enerjisi artık ithalata dayalı kömür üretiminden daha ucuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye son yıllarda yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için çalıştı. Bununla birlikte, Türkiye hala büyük ölçüde petrol ve gaza bağımlı.

Hidroelektrikteki düşüşte kuraklığında etkisine dikkat çeken Ember'e göre Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkeler geçen yaz yaşanan kuraklık sonucu, su seviyeleri düştü.

star.com.tr

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.