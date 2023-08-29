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Ekonomi

LPG ithalatı geçen yılın aynı ayına göre haziran ayında yüzde 28,7 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 artarak 385 bin 544 tona yükseldi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 09:59 - Güncelleme:
LPG ithalatı geçen yılın aynı ayına göre haziran ayında yüzde 28,7 arttı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, İspanya, Nijerya ve Mısır oldu.

LPG ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 artarak 385 bin 544 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 50,8 azalarak 15 bin 370 tona geriledi.

İhracat, Lübnan, Romanya, KKTC, Bulgaristan, Türkiye serbest bölgeleri ve Seyşeller'e yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 34,7 azalarak 66 bin 982 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 394 bin 456 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 81,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,4 ile tüplü LPG ve yüzde 3,8 ile dökme LPG satışları izledi.

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