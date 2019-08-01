Araç sahiplerine indirim müjdesi

LPG otogaz litre fiyatına 22 kuruş indirim
Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 2 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da litrede 22 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş fiyat indirimi uygulanacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
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