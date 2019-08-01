Araç sahiplerine indirim müjdesi

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LPG otogaz litre fiyatına 22 kuruş indirim

Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 2 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da litrede 22 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.

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Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş fiyat indirimi uygulanacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

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