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M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,40 artarak 2 trilyon 303,5 milyar lira seviyesine yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 24 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 1,40 artışla 2 trilyon 303 milyar 456 milyon 511 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 17 Mayıs'ta 2 trilyon 271 milyar 587 milyon 186 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,01 azalarak 179 milyar 339 milyon 505 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,42 artışla 283 milyar 794 milyon 855 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,31 yükselerek 780 milyar 920 milyon 817 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,23 artarak 827 milyar 303 milyon 210 bin lira oldu

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