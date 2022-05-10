İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2022 Salı / 9 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,2488
  • EURO
    16,1349
  • ALTIN
    913.016
  • BIST100
    2490.03
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Maaşlar için yeni çalışma! Bakan Bilgin'den açıklama
Ekonomi

Maaşlar için yeni çalışma! Bakan Bilgin'den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

AA10 Mayıs 2022 Salı 12:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.