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  • Maaşlara ''bayram'' düzenlemesi: Memur ve memur emeklilerine ödemeler öne çekildi
Ekonomi

Maaşlara ''bayram'' düzenlemesi: Memur ve memur emeklilerine ödemeler öne çekildi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin aylık ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

2 Haziran 2025 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Maaşlara ''bayram'' düzenlemesi: Memur ve memur emeklilerine ödemeler öne çekildi
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki bazı ödemelerin öne çekildiğini duyurdu.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilendirme yapıldı:

"Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır."

  • emekli sandığı ödeme
  • haziran 2025
  • ödeme tarihi

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