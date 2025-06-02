Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki bazı ödemelerin öne çekildiğini duyurdu.
SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilendirme yapıldı:
"Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır."
�� Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır. pic.twitter.com/j1grXTeDyA— SGK (@sgksosyalmedya) June 2, 2025