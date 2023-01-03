Maaşlara refah payı olacak mı? Bakan Nebati'den açıklama

Memur ve tüm emeklilerin 2023 yılı ilk 6 ay maaş zam oranı yüzde 25 olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Zorlu geçen 2022 yılına rağmen Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. Ekonomimiz büyürken toplum refahımızın artırılması yönünde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" diyen Nebati, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında durduk, maaş ve ücretlerde 2002 yılından bu yana yüksek reel artış kaydettik.

Bundan sonraki dönemde de insan odaklı yaklaşımımızla vatandaşlarımızın alım güçlerini iyileştireceğimizi her vesileyle ifade ettik.

Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üzere 2023 yılının ilk altı ayında refah artışı ile birlikte memur ve emekli maaşlarını yüzde 25 oranında artırıyoruz.

Tüm memur ve emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."