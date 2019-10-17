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Maaşlarda yeni dönem: İnternet üzerinden yapılabilecek

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, 3-5 yıl içerisinde emekli maaşlarının tamamen internet üzerinden bağlanabileceğini söyledi.

  • İHA
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, “3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-devlet üzerinden 'emekli aylığımı bağla' butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz” dedi.
 
1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya’da çalışan Türk vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma hakkına sahip durumdalar. Bu kapsamda, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde ikamet eden vatandaşlara 22-24 Ekim tarihleri arasında SGK Adana İl Müdürlüğü’nde Türkiye - Almanya Danışma Günleri düzenlenecek.
 
TÜRK VE ALMAN UZMANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME
 
SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, danışma hizmetlerinin ücretsiz verileceğini belirterek, “Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılmasıyla gerçekleştirilecektir. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin randevu almaları ve yanlarında mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası ile Almanya’da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle gelmeleri gerekmektedir” diye konuştu.
 
15 GÜN İÇERİSİNDE EMEKLİ MAAŞI
 
Öte yandan, emeklilik bağlanma sürelerine de değinen Canbolat, bir emekli maaşının ortalama 15 gün içerisinde bağlandığına dikkat çekerek, “SGK ve Bağ-Kur aylıkları olarak değerlendirince SKG’yı 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur’u ise 12 ila 17 gün arasında bağlıyoruz. Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor” ifadelerini kullandı.
 
Önümüzdeki yıllarda emeklilik işlemlerinin internet üzerinden yapılacağını söyleyen SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, "3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-Devlet üzerinden ‘Emekli Aylığımı Bağla’ butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz. Çünkü tamamen hizmetler aktarılmış durumda. Bir şahsın tamamen isim, sicil numaraları, bordroları doğruysa aylık bağlama süresi memura gelince en fazla 30 dakika. Bu konuda bizim sorunumuz başka illerdeki hatalı hizmetler oluyor" dedi.

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