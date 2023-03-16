Macaristan Başbakanı Orban: Türk dünyası, Türk devletleri, kilit bir rol oynayacaktır

Orban, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başsağlığı dileyen Orban, ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekipleriyle destek verdiğini belirtti.

Ülkesinin Türkiye'ye yönelik yardımları sürdürdüğünü de kaydeden Orban, bu kapsamda 100 tondan fazla tıbbi malzeme daha yollamak için planlama yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda ciddi bir şekilde geliştiğini ve kendisinin de buna bizzat şahit olduğunu dile getiren Orban, şöyle devam etti:

"İlk kez Türkiye'ye 2000 yılında başbakan olarak gelmiştim ve 10 yıldan fazla bir süredir Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'la çalışıyorum. Geçen 23 yıl içerisinde Türkiye'deki gelişimi, Türkiye'deki harika ilerlemeyi müşahede ettim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında gerçekleşen bu harika ilerlemeyi gözlerimle gördüm. Eminim gelecek süreç içerisinde de bu devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı sizi temin ederim ki gelecek süreç içerisinde, yeniden inşa sürecinde destek vermekten gurur duyarız."

Macaristan'da 1848-1849 Özgürlük Savaşları'nın 175'inci yıl dönümünün kutlandığını, o dönemde Avusturya ve Rusya'ya karşı özgürlük mücadelesi veren Macarlara Osmanlı Devleti'nin kapılarını açtığını ifade eden Orban, Türk-Macar dostluğunun çok eskilere dayandığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'yı ciddi bir şekilde etkilediğini, ülkesinin de Ukrayna'nın komşusu olduğunu vurgulayan Orban, Ukrayna'da Macar azınlığın yaşadığını ve Rusya-Ukrayna savaşında Macarların da hayatlarını kaybettiğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşında bir an önce ateşkes sağlanması ve barış ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Orban, savaş nedeniyle Avrupa'nın yeniden yapılandığını ve bunun Türk Dünyası üzerinde de etkisinin olacağını belirtti.

Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da müteşekkirim. Kendisi başarılı bir şekilde bu savaşın iki tarafı arasında müzakereleri başlatan tek kişidir. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz. Barışa verdiği katkılar nedeniyle Sayın Erdoğan'a müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz." dedi.

TDT üyelerinin de Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasını desteklediğini ifade eden Orban, "TDT üyelerine de barış seslerini daha güçlü bir şekilde dillendirmemize katkı verdikleri için teşekkür etmek isterim. Günbegün savaşa itilen insanlar var, o nedenle barışın sesini duymak, barış dileklerinin sesinin daha güçlü çıkması çok önemli. Burada küresel çoğunluğa baktığımız zaman zaten ülkelerin çok büyük bir kısmı barış istiyor." diye konuştu.

Küresel çapta bloklaşma yerine tüm ülkeler arasında bağlantıların oluşmasından yana olduklarına dikkati çeken Orban, "(Küresel bloklaşmalar arasında diyalog kurulmasında) Türk dünyası, Türk devletleri, kilit bir rol oynayacaktır." dedi.