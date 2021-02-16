Türkiye ve Macaristan arasındaki anlaşma ihracatçıyı rahatlattı

AA 16 Şubat 2021 Salı 15:27 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 15:28

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Macaristan Pazarı ve Yatırım İmkanları" toplantısında konuşan Oktay, Türkiye ve Macaristan'ın stratejik ortaklığının uzun yıllardır devam ettiğini aktardı.

İki ülke arasındaki üst düzey katılımlı toplantıların 2021'de de sürdürüleceğini vurgulayan Oktay, "Bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının bu sene Türkiye'de yapılması planlanıyor. Temennimiz, bu toplantıyı fiziksel olarak gerçekleştirilmek. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2018'deki Macaristan ziyaretinde, 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Fiili olarak bunun yarısına ulaştık. Siyasi anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olması iş çevreleri için büyük avantaj. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ticaret cephesinde daha güçlü olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Macaristan ve Türkiye arasındaki kara yolu taşımacılığındaki kota uygulamasının çözüme kavuşturulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız, ihracatlarını büyük ölçüde kara yoluyla yapıyor. Macaristan'ın bize verdiği yıllık 40 bin geçiş kotası hiçbir şekilde yetmiyordu. Macaristan ile bir mutabakata vardık. Artık ihracatçılarımızın bu anlamda önü açılmış vaziyette. Kara yolu taşımacılığındaki kota uygulamasının çözümü, ihracatçıyı rahatlattı. Müteşebbislerimizin öteden beri Macaristan'da bir Türk bankası açılması talebi vardı. Bu konuda mutlu sona doğru ilerliyoruz. Vakıfbank, Macaristan'da bir temsilcilik açacak. Bu konuda çalışmalar başladı. İlk etapta temsilcilik ofisi olarak açılacak. Bir sonraki aşamada şubeye dönüşmesini bekliyoruz. Bu hizmet, Macaristan'a yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız için büyük bir teşvik unsuru olacak."

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit moderatörlüğündeki programda, Ticaret Müşavirleri Başak Araslı Akyol ve Meral Şengül de Macaristan ekonomisi ve yatırım imkanları konusunda katılımcılarla bilgiler verdi.