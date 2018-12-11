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Macron’un aldığı kararlar 8-10 milyar euro'ya mal olacak

Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sarı Yelekliler’in protestoları sonucu aldığı kararların 8 ila 10 milyar euroya mal olacağını söyledi.

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Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt  Fransa’nın içinde bulunduğu kriz hakkında BFMTV kanalına açıklamalarda bulundu. Dussopt, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un haftalardır Fransa sokaklarında şiddetli protestolar yürüten Sarı Yelekliler’in eylemleri sonucu aldığı ekonomik önlemlerin ülkeye 8 ila 10 milyar euro arasında bir rakama mal olacağını söyledi.
 
Macron dün yaptığı açıklamada, Fransa’nın ekonomik ve sosyal olağanüstü halde olduğunu belirterek, "Asgari ücret 2019 yılından itibaren 100 euro artacak. Fazla mesai, vergiler ve harçlar olmadan ödenecek. Haysiyetle yaşayabileceğimiz bir Fransa istiyoruz. Ayda 2 bin euronun altında kazanan emeklilere yönelik sosyal güvenlik vergisindeki artışı 2019'da iptal ediyorum. Bu haksızlıktı" şeklinde konuşmuştu.

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