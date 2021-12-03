Madencilik ürünleri ülke ihracatına katkı yapmayı sürdürüyor

AA 3 Aralık 2021 Cuma 11:11 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:11

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin kasım ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde madencilik sektörü, 165 ülkeye 548 milyon 502 bin dolarlık dış satım yaptı. Sektörün ihracatı, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 42,4 artarak 5 milyar 398 milyon 731 bin dolara yükseldi.

Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da geçen ay yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 79 kentinden dış satım yapan sektörde toplam ihracatın 144 milyon 884 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 26'sına denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı yapan kentler, 119 milyon 995 bin dolarla Ankara, 31 milyon 740 bin dolarla Antalya, 25 milyon 681 bin dolarla Denizli, 22 milyon 549 bin dolarla Elazığ ve 21 milyon 105 bin dolarla İzmir olarak kayıtlara geçti.

- EN FAZLA İHRACAT ÇİN VE ABD'YE

Madencilik sektörünün kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Çin oldu. Çin'e bu dönemde 130 milyon 271 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Çin'i, 49 milyon 451 bin dolarla ABD, 44 milyon 479 bin dolarla Bulgaristan, 30 milyon 776 bin dolarla İspanya, 23 milyon 989 bin dolarla Hindistan, 18 milyon 850 bin dolarla İtalya ve 14 milyon 342 bin dolarla Belçika takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 23 milyon 533 bin dolarla Bulgaristan'da kaydedildi.

Madencilik ürünleri sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, sektörün ihracatına en büyük katkıyı 197 milyon 420 bin dolarla yontulmaya ve inşaata elverişli mermer, traverten, oniks, granit ve diğer doğal madencilik ürünleri yaptı. Bunu, 183 milyon 113 bin dolarla metal cevherleri, 105 milyon 212 bin dolarla mineral maddeler ve 53 milyon 382 bin dolarla maden dışı ürünler takip etti.

Söz konusu dönemde 8 milyon 706 bin dolarlık mineral yakıtlar ve 595 bin dolarlık da granit ham, kabaca yontulmuş veya blok madencilik ürünleri ihracatı yapıldı.



- "ÜLKE İHRACATINA OLAN KATKILARIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu, bünyelerindeki sektörlerle dünya sanayisi ve ticaretinin önemli ülkelerindeki ekonomik hacimlerini her geçen gün yükseltmeye, ülke ihracatına olan katkılarını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Vurdu, "Birlik bünyemizdeki sektör temsilcilerimizle sanayiden teknolojiye, günlük yaşama kadar sanayicimizin ürettiği katma değerli ürünleri dünyanın 200'den fazla ülkesiyle buluşturmayı başardık ve 11 ayda 78,3 milyar dolarlık ihracat yaptık." dedi.

Bünyelerindeki sektör temsilcileriyle kasımdaki 21,5 milyar dolarlık Türkiye ihracatından yüzde 40,8'lik pay aldıklarını, Türkiye'nin cari dengesinin tutturulmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Vurdu, "Devam eden pandemi ve küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen 2021'in ocak ayı sonunda birliğimize bağlı faaliyet gösteren 6 ihracatçı birlik, 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğimize bağlı sektörlerin 2021 yılını toplam 87 milyar dolarlık ihracatla kapatacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.