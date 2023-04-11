Madeni paralar değişiyor! Yeni bozuk paralar nasıl olacak? 2023 yeni madeni TL'ler

Madeni paralar değişiyor! Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, madeni paraları değiştirme kararı aldı. Artan maliyetlerden sonra alınan karara göre 1 TL ve 50 kuruş daha hafif olarak piyasaya sürüldü. Peki yeni bozuk paralar nasıl olacak? Madeni paralar ne zaman çıkacak? İşte 2023 yeni madeni TL'lerle ilgili merak edilenler

MADENİ PARALAR DEĞİŞİYOR!



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, madeni paralarda değişikliğe gitme kararı aldı. Artan maliyetlerden sonra alınan karara göre daha hafif bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Uygulamayla birlikte kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. Böylece üretimde yüzde 30 tasarruf sağladı.

NTV'nin haberine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Buna göre; Madeni paraların gramı azaldı ve inceldi. Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi.

YENİ BOZUK PARALAR NASIL OLACAK?



Bozuk paraların ağırlıkları değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama düşürüldü. 50 kuruş ise 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.

Madeni paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.

İlk etapta 1 lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.