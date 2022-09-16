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Ekonomi

Maduro: Türkiye'nin modelini öğrenmeliyiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile ticari ve teknolojik ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti. Venezuela'nın teknolojik modelini inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Maduro, 'Çin, Rusya, İran ve Hindistan ile Türkiye'deki kardeşlerimizin teknolojik modelinden öğrenmeliyiz.' dedi.

AA16 Eylül 2022 Cuma 11:41 - Güncelleme:
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Maduro, 14-18 Eylül tarihlerinde başkent Caracas'ta düzenlenen İran-Venezuela Bilimsel, Teknolojik ve Endüstriyel Expo Fuarı'nda basına açıklamalarda bulundu.

MADURO: TÜRKİYE'NİN MODELİNİ ÖĞRENMELİYİZ

Venezuela'nın teknolojik modelini inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Maduro, "Çin, Rusya, İran ve Hindistan ile Türkiye'deki kardeşlerimizin teknolojik modelinden öğrenmeliyiz." dedi.

Maduro, bu kapsamda Türkiye ile ticari ve teknolojik ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirdi.

8 Haziran'da Türkiye'ye 11 günlük ziyaret düzenleyen Maduro, burada teknoloji, tarım, ulaştırma ve turizm alanlarında 8 anlaşma imzalamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, en kısa sürede muhalefetle müzakerelere geri dönülmemesi durumunda Venezuela'ya yaptırımları artıracağı tehdidini reddederken "egemen imparatorluklar" döneminin sona erdiği ve dönemin barış ve iş birliği zamanı olduğunu kaydetmişti.

ABD'nin yaptırımlarının ardından Venezuela, uluslararası alanda yeni iş birliği arayışlarına girmişti.

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