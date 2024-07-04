Mağduriyetler ortadan kalktı! Yasayla Türkiye ''güvenli limana'' dönüştü

Kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri kapsayan "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğü giren kanun ve bundan sonraki süreçle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Avukat Büşra Altunay, bu kanunla ilgili 3 yıldır çalışmalar yaparak çeşitli raporlar hazırladıklarını anlatarak, bu çalışmalar sırasında yasaklama ve engellemenin değil bu işin teknolojisini destekleyip kontrol altına almanın öneminin anlaşıldığına vurgu yaptı.

Kanun koyucunun da bunu gördüğünü aktaran Altunay, "Ekosistemin tamamıyla yapılan uzun görüşmeler sonucunda, bizlerin de sunduğu raporlarla son taslak, kanun metni olarak geçen ve Resmi Gazete'de yayınlanan metin halini aldı." dedi.

Altunay, bu kanunun dinamikleri gereği masa başında hazırlanacak bir kanun olmadığını belirterek, işin içinde olan kişilerin yorumlarının çok önemli olduğunu ve bunların da dikkati alındığını söyledi.

- "GLOBALDEN TÜRKİYE'YE BAKTIĞIMIZDA İLERİ DÜZEY BİR DÜZENLEMEMİZ VAR"



Türkiye'nin teknolojisiyle yazılımıyla ve kripto ekosistemiyle çok güçlü bir ülke olduğunu anlatan Altunay, "Buna yakışan bir düzenleme olması gerekiyordu ve gerçekten bu şekilde oldu. Dünyadan, globalden Türkiye'ye baktığımızda bugün ileri düzey bir düzenlememiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Altunay, önceden herhangi bir düzenleme bulunmayan bu alanda çok büyük bir bütçenin olduğuna dikkati çekti.

Bunun teknolojiyle doğrudan bağlantılı bir durum olduğunu ve teknolojinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Altunay, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi kısıtlayamayız, o zaten ilerleyecek. Biz o teknolojiyi destekleyebiliriz. Bugün kanunun mevcut haliyle baktığımız zaman TÜBİTAK'ın rolünün çok önemli olduğunu görüyoruz. En çok konuşulan başlık kripto varlık hizmet sağlayıcılarının gelirlerinin yüzde 1'inin TÜBİTAK'a aktarılması şeklinde olmasına karşın, biz TÜBİTAK'ın asıl olarak teknoloji denetmeni boyutuyla çok önemli bir pozisyonu üstlendiğini, hem yetki hem sorumluluk yönüyle ciddi bir sorumluluk üstlendiğini ve ciddi bir şekilde yetkilendirildiğini görüyoruz. Bu kesinlikle isabetlidir. Çünkü saklama hizmetleri önemli bir konu. Saklama hizmetlerine ilişkin ve diğer teknolojinin denetimi konusunda yetkilendirilmiş olması, işlem ve ticaret yapan herkese güvenli bir limanda yürümek gibi bir şey sağlayacak."

- BUNDAN SONRA NELER OLACAK?



Avukat Büşra Altunay, "kanunla artık hızlı şekilde kripto varlık alım satım platformu kurulmasının çok mümkün olmayacağına" işaret ederek, şöyle konuştu:

"Birçok mağduriyeti de artık görmeyeceğiz. Çünkü teknolojinin denetlendiği ve lisans alım süreçlerinin, izin süreçlerinin SPK tarafından yapıldığı bir sürece girdik. Halihazırda bir sürü faaliyet, işlem var, geçiş hükümleri ne olacak? Geçiş hükümleri bunlara yönelik oldu. Şimdi yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'de 3 ay içerisinde bütün işlemleri sonlandırması gerekiyor. Yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye'de faaliyet göstermek istemesi halinde şirket kuruluşu yapması ve Türkiye'deki gereklilikleri sağlayarak müşterilerine hizmet vermeye devam etmesi mümkün olacaktır."

Bunun kişi güvenliğini sağlayacağını ifade eden Altunay, "Bundan sonra 2 tane daha hüküm var. Mevcut durumda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 3 ay içerisinde eğer tasfiye sürecine gideceklerse mevcut düzenlemeler var. İkincil düzenlemeler bekleniyor. Bir izin süreçleri, lisans süreçleri olacak, lisans süreçlerinin ayrıntılarının ne şekilde olacağı SPK tarafından ikincil düzenlemeler ile belirlenecek."

Kanunla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik denetimlerin artacağını dile getiren Altunay, hizmet sağlayıcılarının ortaklık yapısından pay devirlerine kadar bütün usul ve esaslarının kanunla belirlendiğini söyledi.

Altunay, buna uyamayacak, bu süreçleri kaldıramayacak olan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 3 ay içerisinde bunu SPK'ya bildirme zorunluluğunun bulunduğunu anlatarak, devam etmek isteyenlerin de 1 ay içerisinde bunu SPK'ya bildirim zorunluluğu olduğunu dile getirdi.

Bu bildirimin ardından lisans süreçlerinin hemen başlamayacağını çünkü 6 aylık süre içerisinde SPK'dan ikincil düzenlemelerin beklenildiğini belirterek, ikincil düzenlemelerde ayrıntıların ve usulün ne olacağının, hangi şartların yerine getirilmesi gerektiğine dair konuların belirleneceğini kaydetti.

Avukat Büşra Altunay, Türkiye'nin bu alanda gerçekten öncü ülke olacağını dile getirerek, "Teknolojik olarak çok güçlüyüz. Globalden bakışta da güçlüyüz. Kanunla artık güvenli bir limanız. Gri listeden çıktık ve bu, ciddi bir ekosistemin, ciddi bir ekonominin Türkiye üzerinde hakim olacağını gösteriyor. Bunu bir fırsata çevirmeliyiz. TÜBİTAK aktivitesi çok verimli. SPK'nın üstlendiği görev şu an çok hayati önem taşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) sorumluluklarının olduğu yasa tasarısının güzel gelişmelerin kapısını açtığına inanıyoruz." diye konuştu.