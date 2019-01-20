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Mahmutbey Metrosu’nda test sürüşleri başlıyor

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda, vagonlar raylara indirildi. Şubat ayında test sürüşlerine başlanacak metro, bu yılın son çeyreğinde hizmete girecek.

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İstanbul'un 8 ilçesini birbirine bağlayacak olan Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunda sona gelindi. Mecidiyeköy ve Kabataş olarak iki etapta inşaatları devam eden Mahmutbey metrosunun, Mecidiyeköy- Mahmutbey arasında elektromekanik işlemler bitme noktasına geldi.
 
Ray döşeme işlemleri bitirilen ve Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattı olma özelliği taşıyan hatta araç sevkiyatına başlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, ilk tren 15 Ocak'ta Tekstilkent/Giyimkent bölgesinde raylara indirildi. Her ay 8 vagon getirilerek şubat ayından itibaren test sürüşlerine başlanacak.
 
Güvenli sürüş akreditasyonlarının tamamlanabilmesi için en az 6 ay deneme seferi yapılacak hattın bu yılın son çeyreğinde işletmeye açılması planlanıyor. Öte yandan istasyonlarda, ince işçilikler hızla tamamlanırken yürüyen merdiven montajları ve duvarların mermer kaplamalarında da sona yaklaşıldı. Sürücüsüz olarak hizmet verecek metro hattında, peron ayırıcı paneller de yerleştirildi.
 
Yeraltı geçidi bitti
Türkiye'nin en yoğun yolcu trafiğinin olduğu Mecidiyeköy metro yeraltı geçidiyle bağlantısı da yapıldı. Mecidiyeköy, Kağıthane, Alibeyköy'den Tekstilkent ve Mahmutbey'e gidecek metro hattında istasyonlar arasındaki kot farkı nedeniyle tünel ve viyadüklerle geçiş sağlandı.
 
Mecidiyeköy yeraltı geçidinden Metrobüs, Yenikapı-Hacıosman ve Mahmutbey metrosuna bağlantı yapılabilecek. Hat açıldığında, Yenikapı- Hacıosman ve metrobüs hatları ile entegrasyon sağlanacak. İlk açılışta günde yaklaşık 300 bin kişinin Mecidiyeköy istasyonundan geçmesi bekleniyor.
 
240 bin kişinin Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı ile Yenikapı- Hacıosman arasında seyahat etmesi, 30 bin kişinin metrobüse, 30 bin kişinin de Mecidiyeköy bölgesindeki iş alanlarına dağılması tahmin ediliyor.
 
 
Havaalanı 22 dakika
19 istasyondan oluşan 24,5 kilometrelik Mahmutbey–Mecidiyeköy- Kabataş metro hattının faaliyete geçmesiyle birlikte metroyla Kağıthane- Mecidiyeköy 4,5 dakika, Kağıthane-Üsküdar 26 dakika, Kağıthane-Ümraniye 39,5 dakika, Kağıthane-Beşiktaş 10 dakikaya inecek. Ayrıca diğer hatla Kağıthane'den 22 dakikada İstanbul Yeni Havalimanı check-in bilet alanına ulaşılabilecek.
 
(Sabah)

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