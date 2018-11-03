Makroekonomik göstergeleriniz güçlü

Guriev, EBRD’nin Londra’daki genel merkezinde yaptığı açıklamada, Türkiye’deki yatırımlarının büyük bölümünün yılına göre değişmekle birlikte yüzde 95-98 seviyesinde özel sektöre olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu yılın sonunda yüzde 3.6, 2019 sonunda ise yüzde 1 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediklerini ifade eden Guriev, “Biz yüzde 1 oranında büyüme tahmininde bulunurken, bunun geçici bir yavaşlama olacağına inanıyoruz. Makroekonomik sistemdeki problemler düzeltilince Türkiye’nin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sergei Guriev, Türkiye’nin jeopolitik ve makroekonomik riskleri ortadan kaldırdıkça ekonomik büyümesinin de ivme kazanacağını belirtti.