Makroekonomik göstergeleriniz güçlü
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Sergei Guriev, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin dinamik olduğunu gördüklerini ifade ederek, “Türk bankaları oldukça iyi yönetiliyor. Tüm boyutlarıyla baktığımızda, Türkiye’nin başlıca makroekonomik temelleri güçlü” dedi.
Guriev, EBRD’nin Londra’daki genel merkezinde yaptığı açıklamada, Türkiye’deki yatırımlarının büyük bölümünün yılına göre değişmekle birlikte yüzde 95-98 seviyesinde özel sektöre olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu yılın sonunda yüzde 3.6, 2019 sonunda ise yüzde 1 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediklerini ifade eden Guriev, “Biz yüzde 1 oranında büyüme tahmininde bulunurken, bunun geçici bir yavaşlama olacağına inanıyoruz. Makroekonomik sistemdeki problemler düzeltilince Türkiye’nin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Sergei Guriev, Türkiye’nin jeopolitik ve makroekonomik riskleri ortadan kaldırdıkça ekonomik büyümesinin de ivme kazanacağını belirtti.
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