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'Malatya kayısısı' için 81 ile yazı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip 'Malatya kayısısı'nın ticari kaygılarla, etiket oyunları ve tezgahlarda değerinin düşürülmemesi adına çalışma başlatıldı.

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Odadan yapılan yazılı açıklamada, Malatya kayısısı adı altında satılan sahte ürünlere yönelik çalışmalar yapılarak, kanuni hakların sonuna kadar korunacağı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında ürünün marka değerini korumak için bir yazı hazırlandığı ve yazının 81 ilin valilik, belediye, oda ve borsa başkanlıkları ile Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Federasyonu üyelerine, Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Sanatkarlar Federasyonu’na bağlı odalarına gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'de "Antep baklavası" dışında tarım ürünü olarak "Aydın inciri" ve "Malatya kayısısı"nın Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili aldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Malatya kayısısı gerek yetiştirildiği coğrafya sınırları gerekse ürün kalitesi bakımından, ülkemizin değişik yerlerinde ve dünyadaki üretilen kayısı çeşitlerinin değerlerinden farklılıklar arz etmektedir. Amacımız başka yörelerde yetiştirilen kayısıların tescilini yaptığımız Malatya kayısısı ismiyle satışının önüne geçmektedir. Bu isimle gönderimde bulunan firmaların odamız tarafından konfirme edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Sınai Mülkiyet Kanununun verdiği hak ölçüsünde dava açılarak cezai müeyyidenin uygulanacağı bilinmelidir."

Açıklamada ayrıca, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın sınai mülkiyet hakkı sahibi olduğu ürünün hak ettiği değeri bulması, üreticinin ve ürünü pazara sunan tüccarın haklarının korunması adına, mahkeme yolunun açık olduğu ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için her türlü girişimde bulunacağı da vurgulandı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

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