Malatya'da üretiliyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor! Kilogramı 42 lira

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 11:15 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:15

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, Malatya'da her yıl organik tarım yapan üretici sayısının arttığını söyledi.

Kentte 44 bin dönüm arazide organik tarım yapıldığını ifade eden Solmaz, yılda 6 bin ton civarında üretim yapıldığını anlattı.



Solmaz, organik tarımda normal tarıma göre üretimin düşük, maliyetin yüksek olduğunu aktardı.

- "ORGANİK KAYISININ KİLOGRAMI 40-42 LİRA"

Organik üretilen kayısıların diğer kayısılara göre daha yüksek rakamdan alıcı bulduğunu vurgulayan Solmaz, şöyle konuştu:

"Avrupa ülkelerinin organik kayısıya olan ilgisi ve talebi nedeniyle ilk yıllarda birkaç kişi olan organik kayısı üreticisi şu anda 800'ü aştı. Organik kayısının neredeyse tamamı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Devletimizin eliyle bunu paketleyip hijyenik bir şekilde Avrupa'ya sunarsak fiyatlar daha da yükselir, çiftçilerimiz bundan daha fazla faydalanır. Organik kayısının piyasadaki en yakın rakibi gün kurusu denen ve doğal olarak güneşte kurutulan kayısı. Bu kayısı 30 liradan alıcı buluyor, organik kayısının kilogramı ise şu anda 40-42 lira."

- "ÜRÜNLERİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 80-90'I AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR"

Üretici Haydar Cengiz, yaklaşık 15 senedir organik tarım yaptığını, ağırlıklı olarak hayvan gübresi kullandıklarını belirtti.

Cengiz, "Bahçede gezdiğiniz zaman, bir dost bir akraba geldiği zaman gönül rahatlığı ile ürününüzü ikram ediyorsunuz, yiyorsunuz. Bir sıkıntınız, korkunuz olmuyor. Onun için organik tarımı herkese tavsiye ederim." dedi.

400 kök kayısıdan bu yıl 3 ton verim beklediğini ifade eden Cengiz, "Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 80-90'ı Avrupa ülkelerine gidiyor. Arap ülkelerine de gidiyor" diye konuştu.