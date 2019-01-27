Malezya, 20 milyar dolarlık demir yolu projesini iptal etti

Malezya Ekonomik İşler Bakanı Muhammed Azmin Ali, Çin İletişim İnşa Şirketi ile imzalanan 20 milyar dolarlık demir yolu projesinin iptal edildiğini açıkladı. Azmin Ali’nin “Kabine, Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı projesinin hükûmetin ekonomik kapasitesinin çok ötesinde olduğuna karar verdi.” sözleriyle duyurduğu iptalle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Malezya Finans Bakanı Lim Guan Eng ise, Azmin Ali’nin açıklamalarına doğrulamazken, “gerekli görülürse” gelecek hafta Başbakan Mahathir Muhammed’in talimatıyla resmî bir açıklama yapılabileceğini belirtti.

“Çin’le ilişkilere zarar vermeden iptal edilmeli”

Başkent Kuala Lumpur’da konuşan Azmin Ali, “Söz konusu karar, projenin aşırı maliyetli olması dolayısıyla alındı. Eğer proje iptal edilmeseydi, hükûmet kaldıramayacağı bir yıllık faiz oranının altına girecekti.” dedi.

Azmin Ali, söz konusu proje iptalinin “ne olursa olsun” Çin ile ilişkileri tehlikeye düşürmeyecek bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.