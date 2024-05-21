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Ekonomi

Maliye'den 'Demir Yumruk' operasyonu

Demir-çelik sektöründe yerinde denetimle fiili sayım yapılıyor. Maliye, demir-çelik sektöründeki iki firmaya 7 milyar TL ceza kesti. Vergi incelemesi yanı sıra MASAK da aklama suçu incelemesi yapıyor.

21 Mayıs 2024 Salı 09:34 - Güncelleme:
Maliye'den 'Demir Yumruk' operasyonu
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Maliye, demir-çelik sektöründeki 2 firmaya 7 milyar TL ceza kesti. Vergi incelemesinin yanısıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor. Demir çelik sektöründe yerinde denetimlerle fiili sayımlar yapılıyor.

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı.

NTV'de yer alan habere göre, Kaynaklar, iki büyük firma nezdinde yaklaşık olarak 7 milyar TL cezalı tarhiyat önerildiğini belirtiyor.

Demir çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek noktasında oldukça kararlı olan Maliye, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor.

İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan inşaat demiri izleme sistemi de bunlardan birisi.

Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.

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