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Ekonomi

Manzini: Türkler ülkemizde git gide daha fazla yatırım yapıyor

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, 'Türk şirketleri İtalya'ya git gide daha fazla yatırım yapıyorlar. İtalyan şirketleri de eskiden beri Türkiye'de yatırım yapıyor.' dedi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Manzini: Türkler ülkemizde git gide daha fazla yatırım yapıyor
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AA muhabirine açıklamalarda bulunan Manzini, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmaya çalıştıklarını sırf ticaret olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha derin olması için aynı zamanda yatırım da gerektiğini söyledi.

Manzini, "Bizim görevimiz iki ülke arasındaki yatırım hacmini artırmak. Bu da iki ülke arasındaki bağları daha sıkı bir hale getirir. Al-sat olduğu zaman önemlidir ama yatırım, üretim, istihdam oluşturduğunuz zaman ilişkiler değişik bir noktaya geliyor." diye konuştu.

"Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi geçen sene 26 milyar dolardan fazla ve bu rakam tarihsel olarak rekordur. Hiç bu kadar yüksek olmamıştı. "yorumunu yapan Manzini sözlerini şöyle sürdürdü:

" Keza 2021 yılı da bir rekordu. O rekor 2022 yılında kırıldı ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Türkiye ikinci sıradadır Almanya'dan sonra ticaret hacmi olarak. İtalya ve Türkiye arasındaki ticaret oldukça dengeli bir ticaret. Bu da iki ülke ekonomisinin ne kadar birbirine bağlı olduğu ve entegre olduğunu gösteriyor.

Bazı sektörler ön plana çıkıyor ama hiç bir sektör dominant bir şekilde bulunmuyor. Otomotiv, makina ve kimya bunlar önemli sektörler ama Türkiye ve İtalya arasındaki ticaretin özelliği multi sektörel olması, hiç bir sektöre muhtaç değildir. Bu da zaman içerisinde çok daha sağlam bir ilişkiye işaret etmektedir."

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