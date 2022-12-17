İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2022 Cumartesi / 24 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Mardin için tarihi gün: Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Ekonomi

Mardin için tarihi gün: Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Mardin'de 10 milyar liralık yatırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor.

17 Aralık 2022 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Mardin için tarihi gün: Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mardin'de yaklaşık 10 milyar liralık 100 yatırım projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın 3.5 yıl aradan sonra geleceği Mardin'de vatandaşlar büyük heyecan yaşıyor. Toplu açılışa katılımın oldukça yüksek olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardinlilere hitap edeceği 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı miting alanına dev bir sahne kurulurken, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

Törende, yapımı tamamlanan 48, bakım onarımı yapılan 98 okul, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağız Diş Sağlık Merkezi, sokak projeleri, millet bahçeleri, büyükşehir fidanlık merkezi, hayvan barınağı, kültür ve kongre merkezi, 10 ilçedeki gençlik merkezlerinin yanı sıra Midyat-Mardin bölünmüş yolun birinci etabının da açılışı yapılacak.

Erdoğan açılışın ardından gençlerle bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "MARDİN" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mardin'in yöresel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.

"Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okuyor.

Erdoğan, paylaşımında "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.