Mardin için tarihi gün: Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mardin'de yaklaşık 10 milyar liralık 100 yatırım projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın 3.5 yıl aradan sonra geleceği Mardin'de vatandaşlar büyük heyecan yaşıyor. Toplu açılışa katılımın oldukça yüksek olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardinlilere hitap edeceği 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı miting alanına dev bir sahne kurulurken, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

Törende, yapımı tamamlanan 48, bakım onarımı yapılan 98 okul, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağız Diş Sağlık Merkezi, sokak projeleri, millet bahçeleri, büyükşehir fidanlık merkezi, hayvan barınağı, kültür ve kongre merkezi, 10 ilçedeki gençlik merkezlerinin yanı sıra Midyat-Mardin bölünmüş yolun birinci etabının da açılışı yapılacak.

Erdoğan açılışın ardından gençlerle bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "MARDİN" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Mardin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye; 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır! ���� pic.twitter.com/EglcnGR4Ui — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 17, 2022

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mardin'in yöresel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.

"Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okuyor.

Erdoğan, paylaşımında "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.